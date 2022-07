Pai de Elon Musk faz alegação de doação de esperma — CMIO

Errol Musk, 76, diz que seu sêmen pode ser usado para criar ‘uma nova geração de Elons’

O pai de Elon Musk afirma que foi solicitado a doar esperma para uma organização sem nome que busca criar “uma nova geração de Elons”, de acordo com um artigo publicado pelo The Sun na segunda-feira.

Errol Musk, 76, disse ao tablóide britânico que foi abordado por uma empresa sul-americana não identificada que planejava usar seu esperma para engravidar mulheres de alta classe.

“Eu tenho uma empresa na Colômbia que quer que eu doe esperma para engravidar mulheres colombianas de classe alta porque elas dizem: ‘Por que ir para Elon quando eles podem ir para a pessoa real que criou Elon?’” Errol Musk foi citado como tendo dito.

O sul-africano disse que não lhe foi oferecido nenhum pagamento por uma doação, mas que poderia receber outros benefícios por ser doador de esperma, como viagens de primeira classe, acomodação em hotel cinco estrelas e outras regalias.

Quando perguntado pelo The Sun se ele estaria disposto a doar seu esperma gratuitamente sem cobrar por isso, Musk respondeu: “Bem, porque não?”

Em uma entrevista anterior ao canal, Musk revelou que recentemente teve um segundo filho com sua enteada de 34 anos, Jana Bezuidenhout. Ele também afirmou que estaria disposto a ter ainda mais filhos se pudesse, pois acredita que “a única coisa para a qual estamos na Terra é reproduzir”.













Errol Musk teve seus três primeiros filhos Elon, Kimbal e Tosca com sua primeira esposa Maye Musk. Depois disso, ele foi casado com Heide Bezuidenhout por 18 anos e ajudou a criar sua filha Jana. Ele e sua esposa tiveram duas filhas – Rose e Alexandra – antes de se separarem.

Mais tarde, Musk teve dois filhos com sua enteada Jana, que é 42 anos mais nova, potencialmente se expondo a acusações de incesto, que é ilegal na África do Sul. No entanto, ele alegou que a relação não era incestuosa, argumentando que Jana era “não mais” sua enteada depois que ele se divorciou de sua mãe.

O pai do CEO da Tesla também disse ao Sun que várias mulheres alegaram falsamente ter dado à luz seus filhos, descartando pessoas como “oportunistas”.

“Houve um período em Joanesburgo nos anos oitenta em que eu saía com mulheres diferentes todas as noites. Eu tinha muitos encontros”, disse. ele disse. “Então é bastante concebível que um deles possa realmente voltar e dizer, este é seu filho. É possível. Mas eu não tive nada genuíno apresentado a mim. Mas eu tenho um monte de gente reclamando.”