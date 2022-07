China emite outro aviso aos EUA — CMIO

Uma viagem de Nancy Pelosi a Taiwan teria um “grave impacto” nos laços de Pequim com Washington, disse o Ministério das Relações Exteriores

Pequim alertou Washington que levaria “resoluto e forte” medidas caso a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visite Taiwan, disse o Ministério das Relações Exteriores da China na terça-feira.

Comentando os relatórios sobre a viagem antecipada de Pelosi, aparentemente marcada para o próximo mês, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse que teria um “grave impacto” sobre laços sino-americanos. O porta-voz também disse que, se Pelosi visitar Taipei, ela violaria a política de “Uma China” e os acordos existentes entre Washington e Pequim.

“A China se opõe firmemente a isso, pois terá um grave impacto na base política das relações bilaterais” Zhao apontou. “Se os EUA insistirem em seguir o caminho errado, a China tomará medidas resolutas e fortes para salvaguardar sua soberania e integridade territorial. Todas as consequências resultantes serão suportadas pelo lado dos EUA.”

Mais cedo na terça-feira, o Financial Times informou, citando pessoas “familiarizado com a situação”, que o presidente da Câmara dos EUA planeja visitar Taiwan em uma demonstração de apoio em meio à pressão que Pequim está colocando na ilha. Caso a viagem ocorra, Pelosi seria o legislador americano mais importante a pisar em solo taiwanês em mais de 20 anos. O último presidente da Câmara dos EUA a visitar a ilha foi o republicano Newt Gingrich, que foi para lá em 1997.

Zhao Lijian também apontou que a China é inflexível em sua oposição a quaisquer contatos oficiais entre os EUA e Taiwan. “O Congresso faz parte do aparato estatal dos EUA. Isso significa que deve permanecer firme na política de “Uma China” seguida pelos Estados Unidos,” ele disse.

Ao mesmo tempo, de acordo com o Financial Times, a Casa Branca manifestou preocupação com a próxima visita, em parte por causa de seu momento delicado para a China, coincidindo com o 95º aniversário da fundação do Exército de Libertação Popular em 1º de agosto.













A resposta da China ocorre em meio a uma tensão latente em torno da ilha. Taiwan é autogovernada desde o fim da guerra civil chinesa em 1949, quando os nacionalistas derrotados fugiram para a ilha. Pequim considera a província como parte de seu próprio território sob a política de Uma China.

Ao mesmo tempo, embora concorde com a política de Uma China no papel, Washington mantém fortes laços não oficiais com Taipei, vendendo armas para a ilha e incentivando tacitamente seu impulso pela soberania. Pequim repetidamente denunciou esses contatos como provocações e como intromissão nos assuntos internos da China.