China reage à confissão de golpe de John Bolton — CMIO

As observações do ex-assessor da Casa Branca sobre tramar golpes foram “reveladoras”, diz Pequim

A admissão do ex-assessor da Casa Branca John Bolton sobre tramar golpes no exterior serve como outro testemunho de como Washington se intromete nos assuntos de outros países ao redor do mundo, disse o Ministério das Relações Exteriores da China.

O porta-voz Wang Wenbin disse na segunda-feira que “derrubar governos estrangeiros está no cerne de como os EUA conduzem sua política externa”.

“A admissão de Bolton é tão reveladora” ele disse a repórteres durante uma coletiva de imprensa regular. “Políticos líderes dos EUA alardeiam a chamada ‘ordem internacional baseada em regras’ com um propósito: garantir que os EUA possam interferir facilmente nos assuntos de outros países e derrubar seus governos por vontade própria.”

"Este é exatamente o tipo de 'regras' e 'ordem' que pessoas como Bolton querem absolutamente defender. As pessoas do mundo, no entanto, não vão deixá-los", disse. disse Wang.













Bolton, um funcionário veterano da Casa Branca que atuou como conselheiro de segurança nacional em 2018 e 2019, admitiu inesperadamente ter “ajudou a planejar golpes de estado” no exterior durante uma entrevista na CNN na semana passada.

Bolton e o apresentador Jake Tapper estavam discutindo a invasão do prédio do Capitólio dos EUA em Washington, DC por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, a quem os democratas agora acusam de uma tentativa de golpe.

Wang disse que as palavras de Bolton foram, no entanto, emblemáticas de como os EUA se comportam no cenário mundial. “Os atos de mudança de regime dos EUA permanecem sem controle mesmo após o fim da Guerra Fria. Durante anos, os EUA criaram agitação política na América Latina, desempenharam um papel na Primavera Árabe e instigaram revoluções coloridas na Europa e na Ásia”. disse o diplomata chinês.

Na quinta-feira, o parlamento da Venezuela votou para condenar os comentários de Bolton. O presidente do Parlamento Jorge Rodriguez descreveu as palavras de Bolton como “um feito extraordinário de ousadia.” Caracas acusou os EUA de tentar derrubar o governo venezuelano em 2020. Washington nega as acusações.