Um plano de 500 milhões de euros permitirá que os membros da UE comprem armas em conjunto e economizem dinheiro

No que chamou de “passo histórico”, A Comissão Europeia concordou na terça-feira com um plano de 500 milhões de euros (US$ 512 milhões) que permitiria aos membros da UE adquirir armas em conjunto para atender à necessidade urgente de reabastecer um déficit de produtos de defesa decorrente do conflito na Ucrânia.

A proposta deve incentivar pelo menos três membros da UE a comprar armas em conjunto, disse o órgão em comunicado. Também busca evitar a competição entre os membros do bloco pelos mesmos produtos e facilitar a redução de custos. A medida deverá ser financiada por fundos da UE durante os próximos dois anos.

“Hoje estamos dando um passo histórico na integração da defesa europeia. À medida que a guerra avança nas fronteiras da Europa, estamos respondendo ao apelo dos Chefes de Estado da UE apresentando hoje um novo instrumento para apoiar… a aquisição conjunta de armas”, disse Thierry Breton, o Comissário da UE para o Mercado Interno.



Segundo ele, a medida não apenas ajudará a repor os estoques que foram esgotados devido aos suprimentos enviados à Ucrânia, mas também incentivará os Estados membros a comprarem juntos. A proposta também visa aumentar as capacidades do complexo industrial de defesa europeu, aumentando suas capacidades de fabricação.













O anúncio ocorre um dia depois que a UE concordou em alocar 500 milhões de euros adicionais em ajuda militar à Ucrânia. Com a aprovação do quinto pacote de assistência, a ajuda do bloco a Kiev chegou a € 2,5 bilhões (US$ 2,5 bilhões).

Depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia, muitos países ocidentais – incluindo a UE – se comprometeram a apoiar Kiev de todas as maneiras possíveis, incluindo ajuda militar. Moscou, no entanto, advertiu consistentemente o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito e criaria problemas de longo prazo.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.