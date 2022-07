Britânicos podem perder passaportes por usar drogas — CMIO

O documento estabelece o objetivo de reprimir a “coortes dos chamados usuários recreativos” e reduzindo a demanda por substâncias ilícitas. No entanto, não visa abordar o uso de drogas ilícitas entre crianças ou adultos com dependência de drogas.

Também observa os perigos do tráfico de drogas, afirmando que “Muitas vezes, os indivíduos que optam por usar drogas casualmente são protegidos ou ignoram deliberadamente o custo humano do comércio de drogas que está imediatamente ao seu redor. Eles estão colocando dinheiro nos bolsos de gangues de drogas perigosas e alimentando a violência, tanto no Reino Unido quanto em todo o mundo. Queremos que isso mude”.

De acordo com o documento, em 2019/20, mais de três milhões de pessoas na Inglaterra e no País de Gales relataram usar drogas no ano passado. O Ministério do Interior argumenta que essas pessoas estavam se colocando em risco, tornando as comunidades menos seguras e entregando lucros lucrativos a criminosos que conduzem uma cadeia de suprimentos violenta e exploradora.