Ele chegou a Nova York na terça-feira, onde deve participar de uma sessão do Conselho de Segurança da ONU. O ministro das Relações Exteriores não postou nada sobre a mudança de política em sua página no Facebook, que ele usa para se comunicar com o público. Seu post mais recente referindo-se à situação na Ucrânia, na segunda-feira, criticou a UE por se concentrar em sanções em vez de tentar fazer a paz.

Zoltan Kovacs, porta-voz do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, também não postou nada sobre permitir transferências de armas através do território húngaro.

De acordo com o conselho da cidade de Lviv, Levente disse ao prefeito Andrey Sadovoy que a Hungria simpatizava com a Ucrânia porque estava em guerra “para a morte” com a Rússia três vezes nos últimos 200 anos – presumivelmente uma referência às duas guerras mundiais, bem como à revolta de 1848 contra a coroa dos Habsburgos, que a Rússia ajudou a anular como parte do compromisso da Santa Aliança com a Áustria.

Kiev criticou repetidamente Budapeste por apoiar insuficientemente a causa ucraniana. Enquanto isso, Orban argumentou que as sanções da UE contra a Rússia estavam destruindo a própria economia do bloco em vez de prejudicar Moscou, enquanto o presidente do parlamento húngaro afirmou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, “problema mental” porque andava ameaçando os países de cuja ajuda precisava.