Explosão atinge barragem Hoover nos EUA (VÍDEO) — CMIO

Um incêndio começou após uma explosão na Hoover Dam, uma grande usina hidrelétrica na fronteira dos estados norte-americanos do Arizona e Nevada, na manhã de terça-feira. O fogo foi apagado quando os bombeiros da cidade vizinha de Boulder chegaram ao local, mas o momento da explosão foi capturado por um grupo de turistas.



“Meu Deus, algo simplesmente explodiu” alguém pode ser ouvido dizendo em um pequeno vídeo postado no Twitter por Kristy Hairston, uma escritora de Nashville, Tennessee, que estava visitando a barragem com um grupo de outros turistas. Um pilar de fumaça preta espessa pode ser visto subindo da usina no fundo da barragem.

O vídeo de Hairston foi postado às 10h11, horário local. ATÉ 10:51, funcionários da cidade de Boulder disse o fogo tinha sido extinto antes de sua brigada de incêndio chegar ao local.

De acordo com os planos da barragem divulgados publicamente, a explosão ocorreu na área que abriga as turbinas e transformadores. As causas da explosão e do incêndio, ou a extensão dos danos causados, ainda são desconhecidas.



O Bureau of Reclamation (BoR), uma agência federal de gerenciamento de água que opera a barragem e controla a água no oeste dos EUA, não emitiu uma declaração sobre o incidente até as 14h de terça-feira.

A enorme barragem do outro lado do rio Colorado, em homenagem ao ex-presidente Herbert Hoover, foi construída entre 1931 e 1936, durante a Grande Depressão. Ele criou o Lago Mead, o maior reservatório de água dos EUA em volume, quando cheio. A vizinha Boulder City, a sudeste de Las Vegas, inicialmente abrigou trabalhadores empregados na construção da barragem. Mais de 100 pessoas morreram no processo de levantamento e construção do marco.

A usina é capaz de produzir 2.704 megawatts e abastecer um milhão de casas em plena capacidade, mas a recente seca que afetou o sudoeste dos EUA levou à diminuição dos níveis de água no Lago Mead e reduziu a produção de energia em um terço, um porta-voz do Bureau of Reclamation. disse à mídia local em maio.

“Quando você tem menos água no reservatório, você tem menos força hidráulica” Doug Hendrix do BoR disse à KLAS-TV. “Há menos força hidráulica girando as turbinas.”

A Represa Hoover é uma grande atração turística, com até sete milhões de visitantes por ano, de acordo com o Serviço Nacional de Parques dos EUA. Foi reconhecido como um marco da engenharia civil em 1984 e um local histórico em 1985.