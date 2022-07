Estado da UE quer ver o Parlamento Europeu dissolvido — CMIO

Os deputados húngaros aprovaram uma resolução sobre as mudanças desejadas na UE, incluindo um exército e maiores poderes para os estados membros

O parlamento húngaro aprovou uma resolução exigindo que o governo do primeiro-ministro Viktor Orban prossiga “visão” para o futuro da União Europeia. O documento apresentado por vários parlamentares, inclusive do Partido Fidesz de Orban, busca a dissolução do Parlamento Europeu em sua forma atual, bem como o poder de veto para os estados membros em qualquer legislação da UE.

“A União Europeia deve mudar porque não está preparada para enfrentar os desafios de hoje” diz a resolução publicada no site do parlamento. Criticou especialmente a “mal considerado” sanções que a UE impôs à Rússia por sua ação militar na Ucrânia, acrescentando que suas consequências econômicas afetaram os cidadãos húngaros. O documento foi endossado por 130 parlamentares, enquanto 50 votaram contra.

De acordo com a resolução, “Somente Estados membros fortes e capazes são capazes de proteger seus cidadãos.” A tarefa do bloco deve, portanto, ser apoiar seus estados membros “na gestão eficaz de crises”, diz o documento, acrescentando que o atual quadro do tratado da UE “não é adequado para servir de base para a cooperação na era das crises”.













Os legisladores exigiram então que os Tratados da UE fossem revistos para garantir legalmente “neutralidade política e ideológica” da Comissão da UE e reorganizar o Parlamento Europeu para que seus membros sejam escolhidos pelos órgãos legislativos dos estados membros e não por meio de eleições diretas.

Os parlamentos nacionais também devem ter o direito de veto “legislação indesejada da UE” e os governos e legisladores nacionais devem poder propor novos projetos de lei no nível da UE, diz o documento. Outras sugestões incluem a criação de um “exército europeu comum” para garantir que o continente seja capaz de “defender-se”, bem como proteger as minorias europeias nativas e reconhecer as raízes cristãs e culturais da Europa como “a base da integração europeia”. A integração também não deve mais ser vista como uma “objetivo em si” mas serve como “significa” para apoiar os Estados-Membros “liberdade nacional”.

O documento foi aprovado na sequência da Conferência sobre o Futuro da Europa. A Comissão Europeia descreveu-o como “uma série de debates e discussões liderada por cidadãos que ocorreu de abril de 2021 a maio de 2022 e permitiu que pessoas de toda a Europa compartilhassem suas ideias e ajudassem a moldar nosso futuro comum”.













O relatório final apresentado por Bruxelas apelava a uma integração mais profunda e a uma maior “harmonização” dentro da UE e apontou para a necessidade de abandonar o princípio da unanimidade em favor da “tomada de decisão por maioria qualificada” em vários domínios, desde a educação à Política Externa e de Segurança Comum (PESC).

A Hungria criticou o relatório dizendo que a Conferência se tornou “um servo” às forças “interessado em abolir a soberania dos estados membros e aumentar o poder da burocracia da UE”.

Budapeste está em desacordo com Bruxelas em várias questões recentemente, já que a Hungria tem sido uma das críticas mais veementes das sanções da UE contra a Rússia. Orban recentemente os chamou “calculado errado” e advertiu que eles poderiam destruir a economia da Europa em vez de forçar a Rússia a mudar seu curso sobre a Ucrânia. A medida provocou ira em Bruxelas, quando o principal diplomata da UE, Josep Borrell, revidou dizendo que as sanções eram algo que a UE “tinha que fazer e vamos continuar fazendo”.