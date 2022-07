O aiatolá Ali Khamenei descreveu o bloco militar liderado pelos EUA como uma “entidade perigosa”

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, declarou na terça-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, não “tomou a iniciativa” na Ucrânia, a aliança da OTAN teria lançado uma guerra com a Rússia pela Crimeia, que Kiev reivindica como sua própria terra.

Falando ao lado de Putin em Teerã, Khamenei afirmou que “no que diz respeito à Ucrânia, se você não tomasse a iniciativa, o outro lado teria iniciado a guerra.”

Descrevendo o Ocidente como “totalmente contra uma Rússia forte e independente” e a OTAN como “uma entidade perigosa que não vê fronteiras em sua política expansionista”, o líder iraniano acrescentou que “se não tivessem sido detidos na Ucrânia, teriam lançado a mesma guerra algum tempo depois sob o pretexto da questão da Crimeia”.

Considerada terra russa desde os tempos imperiais, a Crimeia era uma república autônoma dentro da União Soviética até ser cedida à RSS ucraniana pelo primeiro-ministro soviético Nikita Kruschev em 1954. A região caiu sob controle ucraniano após a dissolução da URSS e votou para se juntar à Rússia em 2014.













A OTAN considera a Crimeia como “anexado ilegalmente” território ucraniano. Embora a aliança não tenha ameaçado a Rússia com uma guerra aberta, ela exigiu que Moscou devolvesse a região ao controle ucraniano e várias decisões tomadas por seus líderes e pelo governo em Kiev sugerem um possível caminho para a guerra pela Crimeia.

A OTAN estabeleceu pela primeira vez uma parceria com a Ucrânia em 1997, e na Declaração de Bucareste de 2008 declarou que a Ucrânia e a Geórgia “serão membros da OTAN” em uma data futura não especificada. A Declaração continua sendo a política de alianças, e se a Ucrânia se juntar à OTAN, seus outros 30 membros se tornariam instantaneamente partes de uma disputa territorial com a Rússia.

Por seu lado, a Ucrânia sinalizou que tanto pretende aderir à NATO como pretende agir nesta disputa. Sob o presidente Pyotr Poroshenko, o país escreveu seu objetivo de se tornar um membro da OTAN em sua constituição em 2019, apesar das advertências de Moscou de que ter as forças e armas da aliança em sua fronteira constituiria uma ameaça à segurança inaceitável. Dois anos depois, o presidente Vladimir Zelensky assinou um decreto ordenando que seu governo “preparar e implementar medidas para garantir a desocupação e reintegração” da Crimeia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Londres caindo: o declínio militar da Grã-Bretanha expõe o colapso da OTAN em credibilidade e capacidade

As ambições da Ucrânia de ingressar na Otan parecem ter caído no esquecimento, com Igor Zhovkva, um conselheiro de Zelensky, dizendo ao Financial Times no mês passado que Kiev não prosseguirá com a adesão. Suas ambições de tomar a Crimeia, no entanto, persistem. Zelensky anunciou no mês passado que pretende “libertar” Crimeia, e um porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, Vadim Skibitskiy, declarou no sábado que suas forças podem usar mísseis americanos para atacar a península.

Embora um ataque ucraniano à Crimeia tenha encontrado algum apoio no Ocidente, o ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, alertou no domingo que tal ataque resultaria em uma “Dia de julgamento” vindo para a Ucrânia.