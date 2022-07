EUA anunciam contrato bilionário de compra de satélites para rastrear mísseis hipersônicos

Segundo o Pentágono, os contratos foram fechados com as empresas L3Harris Technologies e Northrop Grumman. Cada uma das empresas construirá 14 satélites. Apesar disso, os satélites da L3Harris custarão US$ 50 milhões (cerca de R$ 271,9 milhões) cada um, enquanto a Northrop Grumman receberá US$ 40 milhões (cerca de R$ 217 milhões) por cada.