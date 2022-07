146º dia da operação especial da Rússia na Ucrânia

“Ontem [19] reforçamos as sanções contra a Rússia. Introduzimos a proibição das importações de ouro da Rússia”, disse Catherine Colonna na reunião da comissão de assuntos internacionais do Senado francês acrescentando que “também fortalecemos as sanções individuais tomando medidas restritivas adicionais contra várias pessoas. Essas medidas afetaram 55 pessoas”, declarou.