O rendimento das colheitas da UE deve cair — CMIO

A produção de trigo e outros grãos na União Europeia deve cair este ano devido ao clima seco, alertou a consultoria agrícola Strategie Grains em seu último relatório, publicado na quinta-feira.

O estudo mostrou que a safra de trigo da UE deverá ser de 123,3 milhões de toneladas, abaixo dos 124,4 milhões projetados em junho e abaixo dos 129,9 milhões de toneladas colhidos no ano passado.

A colheita de cevada é de 49,6 milhões de toneladas, ante 50,3 milhões previstos no mês passado e 51,9 milhões em 2021. A safra de milho deve cair para 65,4 milhões de toneladas, ante 66,8 milhões de toneladas no mês passado e 69,7 milhões no ano passado.

A empresa de pesquisa reduziu suas estimativas de safra de trigo e cevada no mês passado, citando condições excessivamente secas durante a primeira metade da estação de cultivo em muitos países.













“A escassez recorrente de água e o clima quente em muitas zonas de produção estão afetando negativamente o potencial de rendimento”, Grãos de estratégia afirmou.

A previsão sombria ocorre em um momento em que a crise dos grãos está sendo sentida em todo o mundo, já que os preços do trigo subiram para recordes nos últimos dois meses. O mercado global de alimentos, já afetado pelo clima e pela pandemia de Covid, sofreu outro golpe devido ao conflito Rússia-Ucrânia e às sanções ocidentais a Moscou. Juntos, a Rússia e a Ucrânia exportam mais de um quarto do trigo do mundo. A Rússia também é o maior exportador mundial de fertilizantes.

Isso provocou temores de insegurança alimentar global e fome. O diretor-executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley, disse que 49 milhões de pessoas em 43 países já estão “batendo à porta da fome”.

