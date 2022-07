França procura fontes alternativas de energia — CMIO

O presidente Macron deve discutir o fornecimento de petróleo e diesel com o presidente dos Emirados Árabes Unidos na próxima semana, informa a Bloomberg

O presidente francês, Emmanuel Macron, receberá o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, em Paris na próxima semana, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Bloomberg na terça-feira. Nos últimos meses, os países europeus vêm buscando alternativas à energia russa.

As fontes destacaram que a França vem conversando com os Emirados Árabes Unidos sobre maiores ofertas de petróleo e diesel desde que a União Europeia prometeu reduzir sua dependência energética da Rússia.

Um dos principais membros da OPEP, os Emirados Árabes Unidos ocupam cerca de 6% das reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo. O fornecimento do país pode ser pelo menos uma alternativa temporária à energia russa, disse o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, à mídia local no mês passado.

As empresas de uso intensivo de energia na França estão atualmente se preparando para possíveis quedas de energia no caso de novas reduções no fornecimento de gás natural da Rússia. Os gigantes industriais do país estão convertendo suas caldeiras a gás para funcionar com carvão e petróleo.

A França recebe quase 17% de seu gás natural da Rússia por meio de conexões de rede com a Alemanha. No mês passado, no entanto, os suprimentos para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream da Rússia foram reduzidos em 60% devido a problemas técnicos decorrentes de sanções ocidentais. Na segunda-feira, a Gazprom suspendeu o fluxo de gás natural pelo gasoduto devido aos trabalhos de manutenção planejados, que durarão até 21 de julho. Nenhum gás fluirá pelo gasoduto durante este período. A operadora destacou que os reparos foram previamente agendados e acordados com todas as partes.

Em abril, Macron instou a União Europeia a restringir as importações russas de petróleo e carvão. A Rússia forneceu cerca de 20% do carvão da UE em 2020 e fornece cerca de um terço das necessidades de petróleo do bloco e 40% do uso de gás.

