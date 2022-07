China segue defendendo seus interesses nacionais apesar das ameaças norte-americanas, diz analista

Anteriormente, o Departamento de Estado norte-americano declarou que a China sofreria consequências se ajudasse a Rússia a contornar as sanções. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, os Estados Unidos, juntamente com dezenas de aliados, faziam a China “pagar caro” caso o gigante asiático começasse a fornecer armas à Rússia ou a ajudasse a contornar as sanções.