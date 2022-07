Tesouro dos EUA promete 'medidas duras' contra países que abusam da ordem econômica

A secretária estadunidense exortou a limitar o preço proposto para as exportações russas de petróleo como “” para lidar com os altos custos de energia e pediu os países parceiros para se unir à iniciativa, escreve a agência sul-coreana Yonhap.

Os EUA e outros aliados confiáveis estão tentando cortar as receitas da Rússia, mas sem provocar desestabilidade do mercado energético mundial, acrescentou Yellen.

Janet Yellen chegou à capital sul-coreana na segunda-feira (18) a partir da Indonésia, onde havia participado da reunião dos ministros de Finanças do G20. De acordo com as palavras dos EUA, Washington insiste na ampliação dos laços comerciais com a Coreia do Sul e outros aliados confiáveis para elevar a estabilidade das cadeias de suprimento e impedir manipulações possíveis pelo “monopolista”.