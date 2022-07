Indústria alemã pode fechar sem gás russo – FT – CMIO

A falta de abastecimento de energia pode paralisar a principal economia da UE, relata o jornal

Empresas industriais em toda a Alemanha estão enfrentando uma perspectiva real de reduzir as operações ou fechar completamente se os fluxos de gás natural da Rússia pararem, informou o Financial Times na segunda-feira.

De acordo com a publicação, a maior siderúrgica da Alemanha, ThyssenKrupp, e a maior empresa química do mundo, BASF, alertaram que, sem fornecimento suficiente de gás natural, suas fábricas podem ser forçadas a paralisar ou fechar completamente, e podem até sofrer danos técnicos.

“[Without Russian gas supplies,] temos que parar [production] imediatamente, de 100 a zero”, disse Petr Cingr, executivo-chefe da SKW Stickstoffwerke Piesteritz, a maior produtora de amônia da Alemanha e uma importante fornecedora de fertilizantes na Europa.

O alerta ocorre em meio à incerteza sobre o fornecimento de gás da Rússia, já que a gigante estatal de energia Gazprom foi forçada a reduzir suas entregas através do gasoduto Nord Stream 1 em 60% no mês passado devido a um problema técnico decorrente de sanções anti-Rússia. Atualmente, o oleoduto está totalmente fechado para manutenção anual que deve terminar em 21 de julho. No entanto, muitos na Alemanha e na UE temem que a Rússia não reative o fluxo quando a manutenção for concluída, por razões políticas.













Algumas empresas esperam mudar para combustíveis alternativos, como óleo de aquecimento ou carvão, se não houver gás vindo da Rússia, diz o FT. No entanto, de acordo com estimativas da indústria química citadas pela publicação, apenas 2-3% do consumo de gás pode ser reposto dessa forma.

Sem o gás russo, a Alemanha sofrerá uma forte queda na produção industrial, o que desencadeará um “recessão profunda” com quase 6% eliminados do PIB até o final do próximo ano, analistas do banco suíço UBS disseram ao FT.

No mês passado, o governo alemão iniciou a segunda etapa de seu plano nacional de emergência, com o próximo passo sendo a introdução do racionamento de gás. A crise de energia também levou a um aumento de oito vezes nos preços de referência do gás natural europeu nos últimos 18 meses, elevando o custo geral de vida na principal economia da Europa.

