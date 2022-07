EUA atraem a Índia para se juntar ao cartel de petróleo anti-Rússia – Reuters – CMIO

O secretário do Tesouro dos EUA faz campanha na Ásia, buscando um teto de preço do petróleo russo

Os EUA mantiveram conversas “encorajadoras” com a Índia sobre um teto de preço do petróleo russo que Washington quer introduzir para limitar as receitas de Moscou e reduzir os preços globais do petróleo, informou a Reuters na segunda-feira.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que está atualmente em viagem à Ásia, disse à agência que estava se sentindo geralmente positiva com a medida proposta.

“Vamos ver onde eles saem. As conversas que tive geralmente foram encorajadoras”, A Reuters citou Yellen como tendo dito.

De acordo com um alto funcionário do Tesouro citado no relatório, a Índia não fez promessas aos EUA sobre o teto do preço do petróleo, mas não “expressou hostilidade a essa ideia”.

Os EUA têm tentado persuadir a Índia e a China a se juntarem a um cartel de compradores que estabeleceria um limite de preço para o petróleo russo. Especialistas duvidam que as nações concordem, já que ambas estão estocando petróleo russo com grandes descontos. Em uma entrevista anterior ao Wall Street Journal, Yellen disse que o teto proposto para o petróleo russo ainda tornaria o preço lucrativo o suficiente para o país continuar a produção.

Um rali nos preços globais da energia ajudou a Rússia a compensar as exportações mais baixas causadas pelas restrições globais aos combustíveis fósseis do país. As receitas do petróleo da Rússia subiram para cerca de US$ 20 bilhões em maio, segundo a Agência Internacional de Energia. Os EUA e seus aliados querem limitar a renda de Moscou na tentativa de forçá-la a abandonar sua operação militar na Ucrânia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT