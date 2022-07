Ao contrário dos EUA, China é um Estado solvente e conduz políticas independentes, diz MRE russo

“O Departamento de Estado quer fazer Pequim ‘pagar caro’? O problema é que, ao contrário dos Estados Unidos, a China é um Estado solvente e conduz políticas independentes, baseadas em uma abordagem responsável e um verdadeiro multilateralismo”, escreveu Zakharova no seu canal no Telegram.

Anteriormente, o Departamento de Estado norte-americano declarou que a China sofreria consequências se ajudasse a Rússia a contornar as sanções. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, os Estados Unidos, juntamente com dezenas de aliados, fariam a China “pagar caro” caso o gigante asiático começasse a fornecer armas à Rússia ou a ajudasse a contornar as sanções. Price salientou que os EUA ainda não testemunham tais ações por parte da China, mas acrescentou que estavam seguindo de perto o cumprimento do regime de sanções.