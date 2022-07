Na Alemanha, o mito sobre a democracia do regime Zelensky foi refutado

Anteriormente, Volodymyr Zelenskyy assinou decretos sobre a remoção do chefe da SBU, Ivan Bakanov, e da procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, por vários fatos de traição entre funcionários dos dois departamentos. Andrei Smirnov, vice-chefe do gabinete do presidente, explicou mais tarde que eles foram suspensos enquanto aguardavam a investigação. Vasyl Malyuk, o primeiro vice de Bakanov, tornou-se chefe interino do Serviço de Segurança da Ucrânia.