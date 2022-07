Alemanha explica por que não pode usar rota alternativa para o gás russo — CMIO

A Alemanha não pode usar o novo gasoduto alternativo para enviar gás natural da Rússia, Nord Stream 2, embora sua rota habitual, Nord Stream 1, esteja fechada para manutenção, reiterou o governo do país na segunda-feira.

“Nord Stream 2 não é certificado, não tem autorização legal [for operation]. Essa questão não é relevante”, Beate Baron, representante do Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática, disse em um briefing em Berlim, conforme citado pela agência de notícias TASS.

O anúncio ocorre quando a Gazprom declara força maior no fluxo de gás da UE via Nord Stream 1, citando circunstâncias “extraordinárias” fora de seu controle. O gasoduto está atualmente fechado para manutenção até quinta-feira. Há preocupação na Alemanha, no entanto, que a Gazprom não retome o fornecimento quando as obras estiverem concluídas.













O gasoduto Nord Stream 2, que vai da Rússia à Alemanha através do Mar Báltico, tem capacidade para transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente e sua construção foi concluída em setembro passado. No entanto, o processo de certificação foi repetidamente adiado devido à oposição dos EUA e à preocupação na Europa com a crescente dependência energética da Rússia. Em fevereiro, antes do lançamento da operação militar russa na Ucrânia, as autoridades alemãs negaram a certificação do oleoduto e o projeto foi interrompido indefinidamente. Berlim está agora considerando reaproveitar partes do oleoduto não utilizado para um terminal de GNL.

O CEO da Gazprom, Alexey Miller, disse no mês passado que o gasoduto está pronto para ser ligado e pode começar a bombear gás para a Alemanha a qualquer momento.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT