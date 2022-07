Bruxelas planeja financiar pela 1ª vez aquisição conjunta de armas pela UE, diz mídia

De acordo com o Financial Times, a proposta se segue à decisão histórica da UE de gastar bilhões de euros para financiar suprimentos de armas para a Ucrânia após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia – remessas que esgotaram os estoques nacionais de armas.

Embora as autoridades admitam que o orçamento de € 500 milhões vai se estender apenas a uma fração dos gastos com defesa do bloco pelos próximos dois anos, a parcela pode ser aumentada se a iniciativa for bem-sucedida.