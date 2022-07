Nord Stream retomará o fornecimento de gás conforme planejado, informou a mídia

Paralelamente, a partir de meados de junho, as entregas foram realizadas com restrições, ao nível de 40 por cento da capacidade máxima. A Gazprom explicou isso por um atraso no processo de reparo de turbinas da empresa alemã Siemens. Eles foram usados ​​na estação de compressão de Portovaya para bombear gás em tubulações. A situação atual deu origem a temores na Europa de que, após a conclusão da manutenção, a operadora russa não retome as entregas ao longo da rodovia.

O secretário de imprensa da presidência, Dmitry Peskov, por sua vez, enfatizou que a redução no fornecimento de gás para vários países europeus se deveu a problemas com turbinas da Siemens, não houve nada deliberado do lado russo. Segundo ele, essas são as consequências das sanções. O Canadá, a pedido da Alemanha, decidiu liberar os equipamentos da empresa russa de restrições até o final de 2024. De acordo com relatos da mídia, uma das turbinas do Nord Stream já está a caminho e pode retornar à Rússia aproximadamente em 24 de julho.