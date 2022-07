O Itamaraty duvidou que os Estados Unidos consigam criar um análogo do Oriente Médio da OTAN

MOSCOU, 19 de julho – RIA Novosti. Moscou duvida que os países árabes vão junto com os EUA para construir uma OTAN no “Oriente Médio”, disse terça-feira o representante especial do presidente para o Oriente Médio e África, vice-chanceler Mikhail Bogdanov.

“Ainda é uma questão de saber se (Oriente Médio – ed.) a OTAN será formada. Duvido muito que os árabes concordem com os americanos. Porque eles entendem que isso é contrário aos seus interesses estratégicos – já que é necessário construir relações de boa vizinhança com os países da região, e não vice-versa”, disse Bogdanov no ar do Channel One.