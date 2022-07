Narendra Modi quer curar 'vício' da Índia em armas estrangeiras

“Hoje, grande parte do orçamento destinado à compra de equipamentos de defesa está sendo gasto em compras de empresas indianas”, disse ele. “Nos últimos quatro ou cinco anos, nossas importações de defesa caíram cerca de 21% . Agora estamos nos movendo rapidamente do [papel do] maior importador de defesa para um grande exportador.”

Apesar da política de Nova Deli de diminuir sua dependência de suprimentos estrangeiros, desenvolvendo o setor de defesa nacional e diversificando as importações de armas, Moscou continua sendo seu principal parceiro,. A Rússia tem sido uma grande fornecedora de armas para a Índia, especialmente de sistemas de armas mais complexos, incluindo caças de combate e submarinos de ataque. Desde pelo menos os anos 2000, ela tem sido o maior vendedor de armas para a Índia, com exceção do ano passado, quando a França assumiu a liderança.

Os EUA, Israel e o Reino Unido também estão entre os principais fornecedores para o país do sul da Ásia. No início deste ano, o governo estadunidense supostamente procurou convencer a Índia a desacelerar sua cooperação de defesa com a Rússia, oferecendo a Nova Deli um pacote de assistência militar que poderia valer até US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões), de acordo com a agência Bloomberg. Washington também se recusou a impor sanções contra a Índia por ela estar comprando sistemas avançados de defesa antiaérea russos S-400. Isso contrastou com seu tratamento da China, e até mesmo da Turquia, aliada da OTAN, que foram atingidas com sanções por comprarem as mesmas armas.