Irã espera que visita de Putin se torne ponto de virada nas relações bilaterais, diz Ebrahim Raisi

Na agenda, o primeiro encontro do líder russo era com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi . Após conversarem, Raisi disse que espera que a reunião entre os dois “ seja um ponto de virada “.

“Espero que sua visita à República Islâmica do Irã seja um ponto de virada no desenvolvimento das relações entre os dois países, bem como na cooperação regional e internacional”, afirmou.

Após reuniões com representantes do Irã, o líder russo terá um encontro com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante o qual eles devem discutir a Ucrânia, em particular o assunto da retirada de grãos a partir dos portos ucranianos.