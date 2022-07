China abandona títulos da dívida norte-americana, diz Tesouro dos EUA

As participações da China em títulos do Tesouro dos EUApela primeira vez em mais de uma década, mostram os dados oficias divulgados pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

A China, o segundo maior detentor estrangeiro de dívida do governo dos EUA, reduziu suas participações por seis meses consecutivos de US$ 1,08 trilhão (aproximadamente R$ 5,8 trilhões) em novembro passado para US$ 980,8 bilhões (cerca de R$ 5,3 trilhões) em maio. Isso representa um declínio de 9%, quase US$ 100 bilhões (R$ 540 bilhões). A última vez que a China deteve menos de US$ 1 trilhão em títulos do Tesouro dos EUA foi em maio de 2010 (US$ 843,7 bilhões ou R$ 4,5 trilhões).