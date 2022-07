Nação caribenha critica países desenvolvidos por vacina contra Monkeypox — CMIO

Trinidad e Tobago acusou os países mais ricos do mundo de acumular vacinas contra Monkeypox

Os países desenvolvidos estão acumulando vacinas contra Monkeypox, mostrando pouca consideração pelas necessidades de outros países, afirmou o ministro da Saúde de Trinidad e Tobago, comparando a situação com o que aconteceu no auge da pandemia de Covid 19.

Em uma conferência de imprensa virtual na quarta-feira, Terrence Deyalsingh disse “algo bastante infeliz está acontecendo na frente da vacina” com o vírus Monkeypox, onde “países maiores e mais ricos estão estocando vacinas para suas populações, deixando países menores como Trinidad e Tobago em desvantagem.”

O ministro expressou decepção por a comunidade internacional não ter aprendido com a pandemia de Covid 19, com as nações desenvolvidas voltando ao mesmo “lamentável” comportamento de acumulação.

Deyalsingh argumentou que as vacinas contra Monkeypox deveriam ser “disponibilizados em um nível mais equitativo para todos os países,” levando em consideração o tamanho da população e os perfis de risco individuais.













Até agora, nenhum caso de Monkeypox foi detectado em Trinidad e Tobago, embora a presença do vírus tenha sido confirmada na vizinha Jamaica e nas Bahamas.

De acordo com estimativas fornecidas pelo Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, na quarta-feira, 10.857 casos de Monkeypox foram confirmados globalmente, pouco mais de dois meses desde que começou a se espalhar para fora de sua região endêmica na África Ocidental.

Acredita-se que a doença tenha ceifado pelo menos três vidas até agora este ano, com a Europa Ocidental, América do Norte e Brasil entre as regiões mais afetadas.

O vírus Monkeypox causa uma doença semelhante à varíola, embora menos grave. Pode ser transmitida por contato com fluidos corporais, lesões na pele, boca ou garganta, além de gotículas respiratórias e objetos contaminados. Acredita-se que a doença seja particularmente prevalente entre os homens homossexuais.

No auge da pandemia de Covid em 2020 e 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e grupos como a União Africana criticaram repetidamente os países ricos por acumularem vacinas contra o Covid tão necessárias em detrimento dos países mais pobres.