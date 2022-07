Mídia vê pista de que Tucker Carlson concorrerá à presidência dos EUA – CMIO

O apresentador da Fox TV parecia estar flertando com uma candidatura eleitoral de 2024 durante sua última viagem a Iowa, Yahoo! As notícias relataram

O controverso apresentador da Fox News, Tucker Carlson, provocou renovadas especulações da mídia de que ele concorrerá à presidência dos EUA em 2024, fazendo alguns comentários potencialmente reveladores em sua última visita a Iowa, um importante estado inicial de batalha para candidatos no sistema eleitoral americano.

Falando na sexta-feira em uma reunião de eleitores conservadores cristãos em Des Moines, Carlson supostamente começou seu discurso apontando com que frequência ele viajou para Iowa ao longo dos anos. “Acho que fiz o Grassley completo”, disse ele, referindo-se ao senador norte-americano Charles Grassley (R-Iowa), o político veterano que faz questão de ir a todos os 99 condados do estado durante suas campanhas.

Esse comentário foi o suficiente “dizer” para o Yahoo! Notícias para relatar que Carlson está tentando concorrer à presidência em 2024, apesar das repetidas negações do próprio apresentador. “Ele definitivamente está flertando com isso, 100%,” Yahoo! citou Jon Schweppe, diretor de políticas do American Principles Project, como tendo dito.













Na semana passada, o Politico opinou que o ex-apresentador de talk show Jon Stewart deveria concorrer na chapa democrata para um possível confronto nas eleições gerais com Carlson. “Há uma boa chance de que o candidato republicano mais popular e mais perigoso seja Tucker Carlson”, A colaboradora do Politico, Juleanna Glover, disse.

Glover acrescentou que Carlson “reconhecimento de nome amplo, presentes demagógicos e profundo apoio entre os espectadores da Fox” iria ajudá-lo a ganhar a nomeação republicana. Ela citou um ex-colega de trabalho do apresentador, o comentarista conservador Jonah Goldberg, dizendo que Carlson “cheira a oportunidade de ser o próximo Pat Buchanan” e seria um forte candidato.













Carlson tentou na semana passada acabar com as especulações sobre sua potencial candidatura, dizendo em uma entrevista que não concorrerá à presidência em 2024 ou provavelmente em qualquer outro ano. “Não quero poder” ele disse ao co-fundador da Semafor, Ben Smith. “Eu nunca quis poder. Estou irritado com as coisas e quero que elas mudem. Mas nunca fui motivado pelo desejo de controlar as pessoas.”

O especialista da Fox fez negações semelhantes anteriormente, como dizer em junho de 2021 que não tinha interesse no trabalho. “Sou apresentador de talk show” ele disse. “Eu gosto disso.”

Carlson é o apresentador de notícias a cabo mais popular da história dos EUA, atraindo rotineiramente mais de 3 milhões de espectadores para seu programa noturno. Ele teve uma média de mais de 5,3 milhões de espectadores em outubro de 2020, estabelecendo um novo recorde para o setor de notícias a cabo.