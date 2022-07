Os EUA são dominantes no Oriente Médio – A Casa Branca – CMIO

Washington se restabeleceu sob a supervisão do presidente Joe Biden como o parceiro econômico e de segurança dominante desejado pelos governos do Oriente Médio, interrompendo uma tendência de países que buscam laços mais próximos com a Rússia e a China, afirmou um alto funcionário da Casa Branca.

“Se você voltar para esta região, digamos, não sei, 18 meses atrás, você ouviu um monte de hedge realmente significativo e, eu diria, em muitas capitais, uma verdadeira deriva em direção à Rússia e até à China em várias maneiras,” um funcionário do governo Biden a repórteres na sexta-feira. “Realmente, isso foi preso e, em muitos casos, casos muito específicos – nem todos sobre os quais posso falar – revertidos.”

O funcionário falou sob condição de anonimato, divulgando as supostas realizações de Biden durante a viagem de quatro dias do presidente ao Oriente Médio nesta semana. Encerrando sua primeira visita à região desde que assumiu o cargo em janeiro de 2021, Biden se reuniu com os líderes de nove países na Cúpula +3 do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) na Arábia Saudita antes de voltar a Washington no sábado.













Quando perguntado por que nenhum dos países representados na cúpula havia sancionado a Rússia pelo conflito na Ucrânia, o alto funcionário da Casa Branca insistiu que os EUA estão vencendo a batalha geopolítica pela influência no Oriente Médio. Ele disse que é só “natural” que os membros do GCC e outros países da região também têm relações com a Rússia e a China.

“Mas quando se trata de parcerias e parcerias de escolha, e particularmente na área de segurança – mas também na área de comércio, investimento, comércio, tecnologia – ouvimos de todas as capitais desta região que sua primeira escolha, sua prioridade, são os Estados Unidos da América”, ele disse. “E isso é algo que estamos muito comprometidos em acompanhar e encontrar áreas nas quais possamos fazer parceria.”

O funcionário argumentou que a visita de Biden deixou claro que os EUA “sem intenção de deixar um vácuo aqui no Oriente Médio, particularmente para a Rússia ou a China preencherem, ou para o Irã”. Ele observou com preocupação que as delegações russas teriam visitado o Irã nas últimas semanas para ver drones com capacidade de ataque que podem ser usados ​​na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, deve visitar Teerã na terça-feira.













“A Rússia está efetivamente apostando no Irã e estamos apostando em uma região do Oriente Médio mais integrada, mais estável, mais pacífica e próspera”. disse o funcionário da Casa Branca.

Após anos de tentativas de construção da nação e mudanças de regime por meio da força militar, que foram “fora do alcance da América para entregar e drenar nossa atenção, recursos e capacidade”, os EUA mudaram de rumo, disse o funcionário. “Estamos focados no que pensamos ser um conjunto de objetivos muito mais realista, muito central para nossos interesses e os interesses de nossos parceiros.”

A estratégia de Biden se baseia na capacidade de Washington de construir alianças, integrar a região, encontrar conexões que não existem e fortalecer os laços que se desenvolvem, disse o funcionário da Casa Branca. “Acho que é uma era em que as capacidades únicas dos Estados Unidos podem desempenhar um papel muito importante aqui na criação de novas parcerias e no fortalecimento de alianças e coalizões”, disse. ele disse.