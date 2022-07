Máscaras Covid-19 voltarão, diz ministro alemão – CMIO

A eficácia das coberturas faciais na prevenção da propagação do vírus é “indiscutível”, diz Marco Buschmann

Os alemães serão obrigados a usar máscaras em ambientes fechados novamente neste outono, como parte de novas medidas destinadas a conter a propagação do Covid-19, disse o ministro da Justiça, Marco Buschmann.

A onda de verão do Covid-19 já está “perdendo impulso” no país, “mas temos que levar muito a sério o que nos espera no outono e inverno”, Buschmann disse em entrevista ao Berliner Morgenpost na sexta-feira.

O ministro disse que o governo “completamente” se preparando para enfrentar o vírus e estava confiante de que contramedidas eficazes seriam finalizadas até o final de julho. Eles serão discutidos com as autoridades dos 16 estados da Alemanha no próximo mês e enviados ao parlamento em setembro.