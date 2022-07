Conteúdo da carta do suposto assassino de Shinzo Abe revelado – mídia – CMIO

Tetsuya Yamagami teria insinuado que iria matar o ex-primeiro-ministro do Japão

O homem que se acredita ter assassinado o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe no início deste mês deu dicas sobre seus planos em uma carta escrita anteriormente, segundo relatos da mídia japonesa.

No domingo, vários meios de comunicação sugeriram que Tetsuya Yamagami em algum momento enviou uma mensagem escrita a um crítico da Igreja da Unificação – a organização que o homem de 41 anos culpa pela queda de sua família. Na carta, Yamagami, entre outras coisas, fez duras críticas a Abe, que ele acreditava ter ligações com o referido grupo religioso.

De acordo com a mídia citando o destinatário da carta, cuja identidade não foi divulgada, o pretenso assassino chegou ao ponto de indicar que queria matar o ex-primeiro-ministro.













Yamagami é citado dizendo que ele tinha “senti amargo” para Abe, que em seus olhos tinha sido “um dos simpatizantes mais influentes da Igreja da Unificação no mundo real.”

A polícia já está ciente da mensagem.

O ex-primeiro-ministro foi baleado em 8 de julho enquanto fazia um discurso de campanha eleitoral nas ruas da cidade de Nara.

O político foi levado às pressas para o hospital; no entanto, apesar das tentativas dos médicos de ressuscitá-lo, ele mostrou “sem sinais vitais” e logo foi declarado morto.

O suposto assassino, que estava de posse de uma arma de fabricação caseira, foi detido pela polícia no local.

Yamagami mais tarde revelou aos investigadores que as doações de sua mãe para a Igreja da Unificação levaram sua família à falência, com o tio do suspeito confirmando que a mulher havia desembolsado um total de ¥ 100 milhões (US $ 720.000).

A organização, oficialmente conhecida como Federação das Famílias para a Paz e Unificação Mundial, é um movimento religioso relativamente novo fundado na Coreia do Sul em 1954 por Sun Myung Moon, que afirmava ser um messias.