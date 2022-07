Estudo revela como as vacinas Covid-19 afetam os períodos — CMIO

Quase metade das mulheres inoculadas contra o vírus relataram anormalidades menstruais

As vacinas contra a Covid-19 levam a menstruação anormal em quase metade dos receptores, revelou um novo estudo.

Publicada na revista Science Advances na sexta-feira, a pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade de Illinois e da Escola de Medicina da Universidade de Washington. Em abril de 2021, quase 40.000 pessoas entre 18 e 80 anos de todo o mundo foram convidadas a preencher um questionário online sobre seus ciclos menstruais, com os cientistas analisando e sistematizando as respostas posteriormente.

Os pesquisadores dizem que lançaram o estudo após uma série de relatos anedóticos do início de 2021 em diante, descrevendo sangramento menstrual incomum em mulheres e homens transgêneros que receberam uma vacina Covid-19.

De acordo com os resultados do estudo, 42% dos entrevistados que já haviam tido ciclos regulares relataram sangramento mais intenso após receber a injeção. Ao mesmo tempo, 44% não notaram nenhuma mudança, enquanto os outros 14% relataram períodos mais leves.













Além disso, outras participantes que normalmente não menstruam, incluindo homens transgêneros e mulheres na pós-menopausa, e aquelas que usam contraceptivos de ação prolongada, também experimentaram sangramento incomum.

Os entrevistados haviam recebido as vacinas Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ou outra que havia sido aprovada fora dos Estados Unidos. Os participantes também disseram que nenhum deles havia contraído Covid-19 antes de serem inoculados.

O estudo – o maior do tipo até hoje – parece corroborar as descobertas de pesquisas anteriores, menores.

Os pesquisadores, no entanto, apontam que as mudanças observadas nos ciclos das mulheres são apenas temporárias e de forma alguma devem ser usadas para questionar a eficácia e a segurança gerais das vacinas Covid 19.

“Acho importante que as pessoas saibam que isso pode acontecer, para que não fiquem com medo, não fiquem chocados e não sejam pegos sem suprimentos,” Katharine Lee, antropóloga biológica da Escola de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis, e uma das autoras do estudo, explicou.

As consequências potenciais de contrair o vírus provavelmente serão muito mais graves do que as anormalidades menstruais, concluem os pesquisadores, enquanto alertam que atrasar a vacinação mesmo por algumas semanas não é uma boa ideia para as mulheres.

Os autores disseram esperar que mais transparência em torno dos efeitos colaterais das vacinas Covid 19 possa ajudar a reduzir a hesitação e os medos das pessoas.