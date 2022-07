Previsão de inflação europeia elevada — CMIO

Benchmark projetado para média de 8,3% este ano, segundo a Comissão Europeia

A inflação atingirá 7,6% na zona do euro e 8,3% na Europa como um todo este ano, de acordo com as previsões revisadas da Comissão Europeia na quinta-feira, 1,5% acima das previsões anteriores.

Em maio, o braço executivo da UE projetou a inflação da zona do euro para atingir 6,1% este ano, antes de cair para 2,7% em 2023. Agora, ambas as previsões foram revisadas para 7,6% e 4%, respectivamente.

As previsões também foram revisadas para a Europa como um todo para 8,3% (2022) e 4,6% (2023) de 6,8% e 3,2%, respectivamente.

“A inflação recorde agora deve atingir o pico no final deste ano e diminuir gradualmente em 2023. Com o curso da guerra e a confiabilidade do fornecimento de gás desconhecido, essa previsão está sujeita a alta incerteza e riscos negativos”, disse. O comissário de economia da Europa, Paolo Gentiloni, disse em um comunicado. “As ações de Moscou estão interrompendo o fornecimento de energia e grãos, elevando os preços e enfraquecendo a confiança”. ele adicionou.

Gentiloni também disse à CNBC que, no caso de um corte completo do cenário de gás russo, “há de fato um risco de entrar em um território negativo, especialmente dentro do número do ano.”

Na segunda-feira, a principal empresa de energia russa Gazprom suspendeu o fluxo de gás natural para a UE através do principal gasoduto Nord Stream 1 devido a trabalhos de manutenção planejados.

Isso levantou preocupações na Europa de que a suspensão das entregas poderia ser estendida além do prazo de 10 dias, atrapalhando os preparativos de abastecimento de inverno da região e exacerbando a crise energética da UE.

