Europa se torna o maior consumidor de petróleo dos EUA – Bloomberg – CMIO

A Europa se tornou o principal importador de petróleo dos EUA em meio às restrições da UE ao petróleo russo, informou a Bloomberg na sexta-feira citando dados do Census Bureau dos EUA.

Segundo o relatório, de janeiro a maio deste ano, a Europa importou cerca de 213,1 milhões de barris de petróleo bruto. Isso permitiu que a região superasse a Ásia como o maior importador de petróleo dos EUA no mesmo período de cinco meses pela primeira vez desde 2016. Os dados mostram que a Ásia recebeu apenas 191,1 milhões de barris dos EUA na época.

O redirecionamento do fluxo de petróleo ocorre em meio a pesadas sanções ao petróleo russo introduzidas pelos EUA, UE e outras nações em resposta à ofensiva na Ucrânia. Com o objetivo de reduzir os lucros do petróleo russo e, posteriormente, tirar a capacidade de Moscou de financiar sua operação militar na Ucrânia, a UE recentemente introduziu um embargo parcial ao petróleo russo e vem reduzindo as importações.

Enquanto isso, os EUA propuseram um teto de preço e seus representantes estão atualmente tentando aumentar o apoio à iniciativa, principalmente da China e da Índia. Os dois países aumentaram recentemente as compras de petróleo russo, ansiosos para aproveitar os grandes descontos que Moscou está oferecendo em um esforço para redirecionar as exportações.

