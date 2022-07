A indústria precisa de um “sinal claro” dos governos sobre o que construir e se será comprado, diz o CEO da Northrop Grumman

O Ocidente não tem os estoques de armas necessários para sustentar uma campanha militar prolongada na Ucrânia ou em qualquer outro lugar, alertou o CEO de uma das principais empresas de defesa do Pentágono.

O complexo militar-industrial precisa, portanto, de uma “sinal de demanda claro” dos governos ocidentais sobre o que exatamente deve produzir e se será comprado, disse Kathy Warden ao Financial Times em entrevista publicada no domingo.

“O mais importante agora é obter um sinal claro de demanda sobre qual é o compromisso sustentado e o nível de redução desses estoques”, disse. ela explicou.

Os estoques de armas existentes não foram projetados para um conflito prolongado, disse Warden. No entanto, o Ocidente ainda não está ficando sem armas para a Ucrânia.

Eu não diria necessariamente que ouvi dizer que estamos acabando, mas se você projetar para frente que vamos querer sustentar esses níveis de compromissos por mais alguns anos – certamente não é isso que alguém construiu estoques acomodar.

Os principais empreiteiros do Pentágono têm se reunido várias vezes por semana para discutir os esforços para abastecer a Ucrânia. O diálogo com o Pentágono foi “Boa,” Warden disse, e mais discussões estão em andamento sobre “obter clareza sobre seus planos”.













“Eles estão fazendo o possível para reunir a indústria e compartilhar esses planos, tanto em um nível mais geral quanto específico, para que possamos antecipar o contrato, fazer investimentos e avançar”, ela adicionou.

Enquanto a Northrop Grumman está pronta para investir e até expandir suas fábricas “antes de um contrato”, a indústria ainda precisa de mais clareza sobre os planos de Washington para apoiar a Ucrânia, advertiu Warden. O complexo militar-industrial precisa “receber uma indicação de que, se construirmos, a demanda virá.”

Os EUA se tornaram o principal fornecedor de Kiev no conflito em curso, alocando bilhões para apoiar a Ucrânia em sua luta contra a Rússia. Moscou supostamente instou o Ocidente a parar “bombeamento” Ucrânia com armamento, insistindo que a ajuda apenas prolongaria as hostilidades, em vez de mudar o resultado final.













A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.