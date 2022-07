Alerta de risco de recessão emitido para as principais economias ocidentais — CMIO

Os EUA e a Alemanha estão caminhando para uma desaceleração econômica, segundo o Deutsche Bank

Os mercados agora estão precificando totalmente o risco de uma recessão nos EUA antes do final do ano, de acordo com um alerta do Deutsche Bank, citado pelo Market Watch.

O chefe global de pesquisa cambial do banco, George Saravelos, disse em nota aos clientes na quinta-feira que algo grande mudou no mercado após o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA de quarta-feira.

Ele usou o pico na curva de futuros dos fundos do Fed como proxy para as expectativas de recessão para apontar que as opiniões do mercado sobre o momento do início da próxima recessão nos EUA mudaram substancialmente desde fevereiro. Naquela época, os investidores estavam se preparando para uma recessão em dezembro de 2024. A partir de agora, os traders de futuros esperam que a recessão comece em janeiro de 2023.

Segundo Saravelos, o risco de recessão suplantou a inflação como o fator mais importante para impulsionar os mercados.

O Deutsche Bank também emitiu um alerta de recessão para a maior economia da Europa, a Alemanha, que deve encolher cerca de 1% em 2023.

O declínio no fornecimento de gás natural, uma desaceleração nos Estados Unidos e outros ventos contrários farão com que a Alemanha contraia no segundo semestre deste ano, disseram analistas do banco à Bloomberg, alertando que a inflação recorde ainda está no pico.

