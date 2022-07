Suíça recusa pedido da OTAN aos ucranianos — CMIO

Berna se recusou a tratar civis ucranianos, argumentando que eles são “indistinguíveis” dos soldados, informou a mídia local

O governo federal suíço recusou um pedido para tratar ucranianos feridos, argumentando que a medida violaria o status neutro da nação alpina, apurou o jornal Tages Anzeiger do país. O pedido foi feito por um departamento da OTAN.

O Centro Euro-Atlântico de Coordenação de Resposta a Desastres – uma estrutura da OTAN que atualmente coordena evacuações médicas internacionais e tratamento de ucranianos feridos durante o conflito em curso entre Moscou e Kiev – teria contactado o Serviço Médico Coordenado do Exército Suíço (KSD) em maio. O bloco militar buscou ajuda de médicos suíços para cuidar não apenas de soldados ucranianos, mas também de civis que precisam de tratamento hospitalar, informou a mídia na segunda-feira.

A associação nacional de prestadores de serviços de saúde da Suíça – a conferência de diretores cantonais de saúde (GDK) – disse então que era “fundamentalmente aberto” à ideia de admitir ucranianos feridos nas unidades de saúde suíças. A Secretaria Federal de Saúde também sinalizou sua aprovação. Em meados de junho, a ideia, no entanto, foi recusada pelo Departamento de Relações Exteriores, que disse que tal admissão seria impossível para “razões legais e práticas”, Relatórios de Tages Anzeiger.













De acordo com as Convenções de Genebra ratificadas por Berna, um Estado neutro pode tratar os soldados que participam de um conflito entre países terceiros, mas deve garantir que eles “não pode mais participar dos atos de guerra”, informou a mídia suíça. Caso contrário, tal nação perderia seu status neutro, explicaram relatos da mídia.

De acordo com o jornal suíço Blick, Berna pode ir tão longe a ponto de prender qualquer soldado ucraniano que tenha tratado. Outra opção seria pedir a Moscou que permita que os soldados recuperados retornem à Ucrânia, acrescentou o jornal.

O tratamento de civis acabou sendo igualmente problemático para as autoridades suíças nas circunstâncias existentes, de acordo com a mídia do país. Johannes Matyassy, ​​Diretor da Direção Consular do Departamento de Relações Exteriores, disse a jornalistas que “é quase impossível distinguir entre civis e soldados” quando se trata da Ucrânia moderna desde “muitos civis na Ucrânia pegaram em armas.”













De acordo com o Departamento de Relações Exteriores da Suíça, Berna “não apenas disse não” mas se ofereceu para fornecer alguma ajuda “no chão” em vez de. A Suíça planeja enviar ajuda humanitária para apoiar hospitais civis na Ucrânia, informou a mídia suíça, acrescentando que a escala exata dessa ajuda ainda está sendo discutida.

A Suíça – uma nação que se orgulha de sua neutralidade – ainda aderiu a algumas das sanções ocidentais contra a Rússia por sua operação militar na Ucrânia. Berna, no entanto, repetidamente impediu que outras nações ocidentais enviassem armas e munições fabricadas na Suíça para Kiev. Em abril, a Suíça bloqueou a entrega de munição usada pelos veículos de combate de infantaria Marder da Alemanha para a Ucrânia, segundo a mídia local.

No início de junho, também recusou um pedido dinamarquês para reexportar veículos blindados fabricados na Suíça para Kiev. Bern também disse que nações como a Alemanha ou a Itália poderiam enviar armas com componentes suíços para a Ucrânia, mas apenas se a proporção de elementos suíços neles estiver abaixo de 50%.