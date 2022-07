Israel defende bombardeio em Gaza: 'reduziu produção de foguetes do Hamas'

Respondendo às críticas pelo bombardeio em Gaza na noite de ontem (16), as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram neste domingo (17) que o ataque aéreo em Gaza reduziu significativamente a produção de foguetes do Hamas .

As Forças de Defesa de Israel enfatizaram que a instalação visada era “um dos maiores e mais por grupos terroristas”, afirmando que o ataque impediria significativamente a fabricação de foguetes do Hamas.

O porta-voz militar Ran Kochav, segundo informações do jornal The Israel Times, disse que o local subterrâneo também foi usado para fabricar drones.

Os mísseis usados ​​no ataque eram bombas GBU-28 bunker buster. A arma, guiada a laser e com uma carga útil de 286 kg , tem a capacidade de penetrar em bunkers fortificados no subsolo.

Kochav acrescentou que era importante para as FDI bloquearem as capacidades de foguetes do Hamas, em vez de atacarem os postos de observação do grupo terrorista, situados ao longo da fronteira com Israel.