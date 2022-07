McDonald’s renomeado enfrenta escassez de ingredientes essenciais — CMIO

A rede de fast-food retirou as batatas fritas do cardápio e espera que a escassez continue até o outono

Os ex-restaurantes do McDonald’s, reabertos na Rússia com um novo nome no mês passado, removeram as batatas fritas do cardápio após uma colheita ruim de batatas e problemas na cadeia de suprimentos.

Oleg Paroev, CEO da empresa agora chamada ‘Vkusno i Tochka’ ou ‘Just Tasty’, disse que os principais produtores de batatas fritas não estão dispostos a fornecer ao país atingido pelas sanções.

“O que aconteceu agora é que – devido a eventos bem conhecidos – muitas empresas estrangeiras, eu diria até mesmo todos os grandes produtores de batatas fritas, se recusaram a entregar este produto para a Rússia”, disse. disse ele na quinta-feira em entrevista ao canal de negócios russo RBC TV.

Paroev acrescentou que as fábricas em ambos “amigáveis” e “hostil” nações são propriedade de cinco ou seis grandes produtores de batatas fritas registrados em nações hostis, que, portanto, se recusaram a fornecer à Rússia.













Ele também citou a escassez de batatas específicas necessárias para batatas fritas na Rússia, acrescentando que apenas algumas empresas são capazes de processar batatas para esse fim.

Uma ampla gama de empresas ocidentais foi forçada a cortar relações comerciais com a Rússia devido à pressão pública ou sob a ameaça de sanções impostas a Moscou em resposta à sua operação militar na vizinha Ucrânia.

O McDonald’s, maior rede de fast-food do mundo, anunciou planos de fechar seus restaurantes na Rússia e suspender todas as operações em março. Em maio, a gigante concordou em vender seus negócios no país para um licenciado existente, Aleksandr Govor.

O primeiro restaurante McDonald’s na Rússia abriu no centro de Moscou há mais de três décadas. A empresa tinha lojas em 850 vilas e cidades russas, empregava cerca de 62.000 pessoas e trabalhava com centenas de fornecedores locais.

O McDonald’s tem o direito de recomprar seus restaurantes na Rússia dentro de 15 anos.

