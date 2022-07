Ministro russo dá ordem para atingir com prioridade armamentos de longo alcance na Ucrânia

“Destacando o aumento das capacidades de ataque do agrupamento, o general do Exército Sergei Shoigu ordenou ao comandante atingir com prioridade com armas de alta precisão os sistemas de mísseis e de artilharia de longo alcance do inimigo, por meio dos quais são realizados ataques a áreas residenciais de Donbass e ateamento de fogo a campos de trigo, bem como armazéns com grãos”, aponta o ministério russo.