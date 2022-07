Nigéria poderá vir a integrar o BRICS, diz embaixador em Moscou

“Sim, isso é perfeitamente realista e vai depender dos critérios de adesão. A Nigéria não é contra se tornar membro do BRICS a fim de assegurar seus interesses econômicos em cooperação com outros parceiros no mundo “, afirmou o diplomata.

“Nós ainda não iniciamos as negociações, mas é bem possível . Esperamos que, quando a discussão começar, compreenderemos as vantagens da adesão ao bloco”, acrescentou.

No final de junho, a chancelaria do Irã informou quehavia entregado o pedido para ingressar no BRICS. A intenção de se juntar à organização também foi articulada pelo presidente da, Alberto Fernández.

O Departamento para Assuntos Econômicos Internacionais do MRE chinês comunicou igualmente que vários países “estão batendo na porta” do BRICS: Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, Egito e Argentina. A presidente do Fórum do BRICS, Purnima Anand, ponderou posteriormente que a Turquia, Egito e Arábia Saudita podem aderir ao bloco “muito em breve”.