A economia russa deve mostrar desenvolvimentos positivos até o final do ano, disse Maksim Oreshkin, conselheiro econômico do presidente russo, Vladimir Putin, durante um discurso em um fórum de jovens no sábado.

“As rodas da nossa economia estão ganhando impulso passo a passo, os volumes de empréstimos estão aumentando e as taxas de juros estão caindo. Vemos que as carteiras de crédito dos bancos já estão crescendo, enquanto durante os períodos mais difíceis de abril-maio, elas estavam em declínio. Tudo isso indica que as rodas da economia começaram a funcionar. E até o final do ano, devemos ver desenvolvimentos positivos,— disse Oreshkin.

O assessor presidencial observou que a situação está melhorando nas vendas no varejo, que estão apresentando crescimento em relação ao ano passado, impulsionando a receita do negócio.

Oreshkin também disse que a principal tarefa da Rússia é construir um “economia soberana” qual seria “confiante em suas habilidades, trabalhando com qualquer parceiro, mas ao mesmo tempo não depende deles e é invulnerável.” Suas observações ecoam a visão do ministro russo da Indústria e Comércio, Denis Manturov, que disse no início desta semana que a Rússia deveria se esforçar para alcançar “soberania tecnológica” e focar a economia na priorização das necessidades domésticas, enquanto continua a aumentar o potencial de exportação.













No início de junho, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia não fecharia sua economia, apesar das sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia. Falando no fórum da SPIEF, o presidente chamou a abertura de um dos princípios-chave da nova política econômica da Rússia, e disse que o país não deseja recuar atrás de uma cortina de ferro comparável à era soviética.

A economia russa foi colocada sob intensa pressão por sanções ocidentais, introduzidas em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia. Moscou foi impedida de realizar muitas transações internacionais, com empresas e indivíduos sancionados, enquanto metade das reservas de moeda estrangeira da Rússia foram congeladas no exterior e muitas empresas internacionais abandonaram o mercado russo. No entanto, Moscou diz que as políticas ocidentais não conseguiram desestabilizar a economia do país.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT