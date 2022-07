Rússia acabará operação especial quando atingir seus objetivos, o principal é a eficácia, diz Peskov

“Por isso, as Forças Armadas estão trabalhando com muito cuidado, usando armas de alta precisão, descartando qualquer ataque contra a infraestrutura civil, o que, infelizmente, não pode ser dito sobre o lado ucraniano, especialmente dos batalhões e unidades nacionalistas, que não se prezam com nada”, expressou o porta-voz do presidente da Rússia.