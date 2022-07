MOSCOU, 18 de julho – RIA Novosti. A visita do presidente dos EUA, Joe Biden, à Arábia Saudita acabou sendo infrutífera e até mesmo um fracasso, já que todas as suas propostas foram rejeitadas, escreve American Thinker.

A autora do artigo, Monica Showalter, observou que o líder americano pretendia persuadir os xeques árabes a começarem a produzir mais petróleo em meio ao aumento dos preços dos combustíveis. Ao mesmo tempo, o próprio Biden, de fato, “estrangulou” a produção de recursos energéticos em seu país, emitindo muitos decretos relevantes e fechando o oleoduto Keystone XL. Agora, percebendo que os preços altos afetavam fortemente suas classificações, o presidente foi à Arábia Saudita com um pedido para influenciar a situação. No entanto, os interesses desses países são muito diferentes, razão pela qual eles simplesmente riram de Biden, acredita o jornalista.

Além disso, a ideia de criar uma aliança entre EUA, Israel e Arábia Saudita falhou. Este último, na opinião do autor do artigo, provavelmente não quis confiar sua segurança a “estrategistas brilhantes como o general Mark Milley”. Quanto à situação do petróleo, o fracasso das negociações com os sauditas foi sentido muito antes de começarem. E agora Biden, aparentemente, terá que recorrer a Vladimir Putin, a quem ele culpou repetidamente pelo aumento do preço da gasolina, resumiu Showalter.