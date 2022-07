MD russo: mísseis de alta precisão eliminam até 250 mercenários estrangeiros na república de Donetsk

Na região ucraniana de Cherkassy, as Forças Armadas russas destruíram, com armas de alta precisão, um local de concentração de combatentes, eliminando até 60 nacionalistas, avança o ministério.

O representante oficial da Defesa russa, tenente-general Igor Konashenkov, informou aos jornalistas que, nas últimas 24 horas, a defesa antiaérea da Rússia derrubou seis veículos aéreos não tripulados ucranianos na República de Donetsk e nas regiões de Carcóvia e Kherson. Também foram interceptados dois projéteis do sistema de lançamento múltiplo de foguetes Uragan na República Popular de Lugansk (RPL).

Ministro russo dá ordem para atingir com prioridade armamentos de longo alcance na Ucrânia

A aviação russa eliminou na área de Kramatorsk (RPD) um sistema de mísseis antiaéreos Buk-M1 ucraniano. Além do mais , foram atingidos três depósitos de armamento e um depósito de combustível na região de Zaporozhye.

Informa-se ainda que na área de uma estação ferroviária na República Popular de Donetsk, no local de descarregamento de equipamentos militares, foram eliminados mais de 10 lança-foguetes múltiplos Grad.

No total, desde o início da operação militar especial foram eliminados 257 aviões, 142 helicópteros, 1.564 drones, 354 sistemas de defesa antiaérea, 4.099 tanques e outros veículos blindados de combate, 759 lançadores múltiplos de foguetes, 3.157 peças de artilharia de campanha e morteiros, e 4.392 veículos militares especiais do Exército ucraniano, concluiu o representante do Ministério da Defesa russo.