Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgars Rinkevich, instruiu a verificar as atividades da Academia Infantil de Rádio e Televisão de Riga “Academy KidsTV” e ameaçou fechá-la depois que os alunos da academia entrevistaram o presidente da Bielorrússia durante o festival “Slavianski Bazaar” em Vitebsk e perguntou a Alexander Lukashenko sobre sua fórmula para o sucesso. De acordo com o ministro letão, “com flagrante desrespeito às recomendações do Ministério das Relações Exteriores sobre segurança nas viagens e participação na guerra de informação, as atividades de tais organizações são inaceitáveis ​​e devem ser interrompidas”. A fundadora da Academia Infantil de Rádio e Televisão de Riga, Nadezhda Bukharova, disse ao canal de TV bielorrusso STV que teme o fechamento da instituição depois que seus alunos entrevistaram o presidente da Bielorrússia, acredita que as autoridades letãs “causarão problemas”.