Declarações de Truss acerca da reunião com Putin na cúpula do G20 refletem sua posição sobre Rússia

Anteriormente, a chefe da diplomacia britânica afirmou que estava disposta a se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin na cúpula do G20 caso fosse eleita primeira-ministra do Reino Unido. Ao responder à pergunta de uma apresentadora de televisão durante os debates, Truss salientou que estava pronta a convocar Putin para uma conversa junto com tais grandes países como a Índia e a Indonésia.