BUDAPESTE, 18 de julho – RIA Novosti. Os líderes dos países da UE concordaram com um novo pacote de sanções anti-russas, entre elas não há proibição do transporte de recursos energéticos e restrições contra o Gazprombank, disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto.

“Trata-se principalmente de esclarecer as regras existentes. <...> Não há restrições ao transporte de transportadores de energia no pacote”, disse o diplomata.

De acordo com os planos, a nova lista conterá um embargo à importação de ouro russo, a proibição da prestação de serviços de contabilidade, auditoria, impostos e consultoria, aperto no comércio de bens de dupla utilização e várias medidas relacionadas com a contratação pública, aceitando depósitos .

O Kremlin chamou as restrições de uma guerra econômica como nunca antes vista e tomou medidas de retaliação ao proibir investidores estrangeiros de retirar fundos do sistema financeiro russo e transferir pagamentos de gás para rublos. Como disse Vladimir Putin, a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções deram um duro golpe em toda a economia global.