No Oriente Médio, Biden abdicou dos princípios sagrados da política dos EUA, diz The Washington Post

A viagem foi uma tentativa de Biden de fortalecer as relações dos Estados Unidos com os aliados tradicionais norte-americanos, a fim de conter a influência crescente de Rússia, China e Irã. Contudo, segundo a edição, a missão de Biden entrou em conflito com as suas promessas de manter o regime de Riad afastado, feitas no passado, por o reino ter desencadeado a guerra no Iêmen e por causa de uma situação “feia” no campo dos direitos humanos.