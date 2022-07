O deputado da Rada veio à sala de reuniões em uniforme militar

A edição Strana.ua publicou um vídeo do incidente que ocorreu entre Shevchenko, anteriormente expulso da facção Servo do Povo, e outros parlamentares.

“Yevgeny Shevchenko (anteriormente expulso do Servo do Povo) veio em uniforme militar. Ele disse que estava servindo na inteligência”, informou o canal Telegram na segunda-feira. No vídeo, você pode ouvir como os deputados gritam: “Vergonha” (“vergonha” – ed.) e pedem insistentemente a Shevchenko que tire o uniforme. Os parlamentares exortam o colega a não desonrar os militares ucranianos, pois apenas os militares têm o direito de usar uniformes militares. Depois disso, Shevchenko saiu do salão e não voltou, informa o jornal.